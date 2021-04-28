15:48
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

Художник создал портреты дворников «Тазалыка» из старых объявлений

Портреты дворников «Тазалыка» создал из старых объявлений художник Дмитрий Петровский. Об этом сообщается на странице Art-group DOXA в Facebook.

Отмечается, что Дмитрий Петровский примерно с 2018 года собирал объявления и плакаты с улиц и базаров города.

«Из информационного мусора он выполнил портреты людей, которые также собирают этот мусор каждый день без выходных и праздников, но не коллекционируют его. Это тихая история героизма семьи дворников Ибраима и Ирсалат Кадыровых, которые уже более 10 лет работают в «Тазалыке». Это философия шагов каждого дня, несмотря на развороты мира, пандемию и праздники», — прокомментировали в Art-group «Дитрих».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191870/
просмотров: 847
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт из-за строймусора. Горожанин просит уважать труд работников «Тазалыка»
В Бишкеке начали мыть улицы, остановки, скамейки и фонтаны
Мусоровоз «Тазалыка» стал причиной затора в Бишкеке
Влюбила бишкекчан в работу дворников. Казахское СМИ написало о Жибек Каракеевой
В парке имени Ататюрка в Бишкеке не убирают мусор
Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли
Почему «Тазалык» не убирает? На кучи мусора в парковой зоне жалуется горожанин
Дворникам «Тазалыка» в Бишкеке повысили зарплату
В Бишкеке легковой автомобиль сбил работницу «Тазалыка». Виновник скрылся
Жители новостройки «Ак-Ордо» просят убрать кучу золы. МТУ не реагирует
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
Почему никотин сам по&nbsp;себе не&nbsp;может стать причиной онкологических заболеваний Почему никотин сам по себе не может стать причиной онкологических заболеваний
28 апреля, среда
15:23
В правительстве объяснили, почему не могут поднять всем зарплаты В правительстве объяснили, почему не могут поднять всем...
15:21
Завершились кыргызско-индийские учения подразделений спецназа «Канжар»
14:58
Водитель Mercedes нарушил ПДД и не подчинился милиции. Его задержали
14:56
Рост цен. Депутат просит кабмин донести до президента, что карманы людей пусты
14:53
МИД Таджикистана вручил ноту протеста послу Кыргызстана Жанышу Рустенбекову