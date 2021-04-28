Художник создал портреты дворников «Тазалыка» из старых объявлений

Портреты дворников «Тазалыка» создал из старых объявлений художник Дмитрий Петровский. Об этом сообщается на странице Art-group DOXA в Facebook.

Отмечается, что Дмитрий Петровский примерно с 2018 года собирал объявления и плакаты с улиц и базаров города.

«Из информационного мусора он выполнил портреты людей, которые также собирают этот мусор каждый день без выходных и праздников, но не коллекционируют его. Это тихая история героизма семьи дворников Ибраима и Ирсалат Кадыровых, которые уже более 10 лет работают в «Тазалыке». Это философия шагов каждого дня, несмотря на развороты мира, пандемию и праздники», — прокомментировали в Art-group «Дитрих».