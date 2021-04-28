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Общество

29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-11.00 — отрезки улиц Кокчетавской, Тулебердиева;
  • 9.00-17.00 — отрезок улицы Лущихина, жилмассив «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Толстого, Алыбаева, Маликова, Термечикова, Захарьева, Ганди, Саадаева, Витебской, переулок Белоозерский, жилмассив «Колмо» (улицы Маданият, Кубаныч, Билим);
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч» (частный сектор), улицы Чолпон-Атинская, 2, 3, 7, 9, отрезки улиц Толстого, Матыева, Абдыкадырова;
  • 10.00-18.00 — отрезки улиц Комсомольской, Элебесова, Куренкеева, Усенбаева, Буденного, Салиевой, Аул, район Кожзавода;
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Салам-Алик»;
  • 15.00-15.30 — жилмассив «Ак-Босого».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы Строительная, Новая, Гагарина, Островского, Широкая, Набережная, Марата, Юбилейная, 8 Марта, Лесная, новостройки «Жаштык», «Биримдик»), Аламедин (улицы Некрасова, Суворова, Гагарина, Заводской тупик), Ленинское (улица Восточная, 188-267а), Лебединовка («Городок энергетиков», 4-9, 12, улица Зеленая, 7, 7а, 9), Васильевка (улица Фрунзе);

Сокулукский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Досиева, Ала-Арчинская, Проектируемая, новостройка «Ак-Ордо», контур № 498), Чон-Джар (улица Термечикова);
  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Пионерская, Дружбы, Проектируемая), Ак-Жол (улицы Ат-Башинская, Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Новая, Суйская, Молодежная, Дорожная, Победы, Набережная, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Восточная, Кыргызская, Джамбула, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Станция «Кормовик», переулок Школьный), Комсомольское (улицы Проектируемая, Дорожная, Фрунзе), Восточное (улицы Дружбы, Школьная, Тимирязева), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Иссык-Кульская, Садовая, Пионерская, Краснодарская, 50 лет Октября, Индустриальная);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кепер-Арык (улица Украинская), Беловодское (улица Октябрьская), Ак-Суу (улицы Шолохова, Полевая);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — Каинды (улица Гагарина), село Чалдовар (улицы Верхняя, Северная);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кант (улицы Пушкина, Орджоникидзе, Ленинградская, Джакыпова, Щорса, Ванахуна, Вишневая, Энгельса, Чкалова, Полевая, Гайдара), села Социалчи (улицы Казабаева, Шолохова, Жакыпова, Токтогула), Жерказар (улицы Осмонова, Сыдыкова).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-18.00 — села Маман, Уч-Кайнар, Отуз-Уул;
  • 9.00-17.00 — село Оттук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191815/
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