18:56
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Общество

Время работы некоторых ЦОНов в Бишкеке и Оше изменилось

По техническим причинам временно изменен график работы некоторых ЦОНов. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, 30 апреля Центр обслуживания населения — 4 в Бишкеке (проспект Жибек Жолу, 381), ЦОН-1 в Оше (улица Ленина, 318), а также мини-ЦОНы в ТРЦ «Азия Молл» и ГМ «Глобус» напротив ТЭЦ будут работать до 18.00.

1, 2, 3 мая указанные мини-ЦОНы будут закрыты. Работа возобновится 4 мая.

Напомним, Государственная регистрационная служба запустила пилотный проект, продлив работу двух центров обслуживания населения Бишкека и Оша до 22.00. Пилот продлится до 10 июля.

Для удобства граждан два мини-ЦОНа в Бишкеке работают по выходным дням с 10.00 до 19.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191808/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
В Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области появился ЦОН
В ТЦ «Эльдорадо» в Бишкеке открыли ЦОН. Он будет работать до 22.00
Центры обслуживания населения будут работать до 22.00
В Бишкеке в апреле откроется новый Центр обслуживания населения
Бесконечные очереди. Бишкекчане снова жалуются на работу ЦОН
Работа ЦОНов может быть продлена. ГРС прорабатывает вопрос
В ближайшее время по республике откроются новые ЦОНы в формате open space
ЦОНы начнут выдавать сведения о недвижимости и земельных участках
В ГРС ответили на жалобу горожанки об очередях и антисанитарии в ЦОН
Толкотня и антисанитария. Бишкекчанка пожаловалась на работу ЦОН
Популярные новости
Новые тарифы на&nbsp;свет. Кого из&nbsp;нас коснется и&nbsp;на&nbsp;сколько увеличатся ваши счета Новые тарифы на свет. Кого из нас коснется и на сколько увеличатся ваши счета
Тарифы на&nbsp;свет. Готовы&nbsp;ли кыргызстанцы платить по&nbsp;новым ценам? Тарифы на свет. Готовы ли кыргызстанцы платить по новым ценам?
&laquo;Спутник V&raquo;, AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы&nbsp;выбираете? Опрос «Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не&nbsp;готов добровольно отдавать деньги Дело Мухаммедкалыя Абылгазиева. Экс-премьер не готов добровольно отдавать деньги
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
18:55
На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасывают друг друга камнями На границе с Таджикистаном инцидент: стороны забрасываю...
18:50
81 депутат парламента проголосовал за снятие с должности Алымкадыра Бейшеналиева
18:47
Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе
18:40
Депутаты хотят снять с должности министра здравоохранения
18:36
Таджикская сторона пыталась установить видеонаблюдение на территории Кок-Таша