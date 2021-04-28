Время работы некоторых ЦОНов в Бишкеке и Оше изменилось

По техническим причинам временно изменен график работы некоторых ЦОНов. Об этом сообщили в пресс-службе ГРС.

По ее данным, 30 апреля Центр обслуживания населения — 4 в Бишкеке (проспект Жибек Жолу, 381), ЦОН-1 в Оше (улица Ленина, 318), а также мини-ЦОНы в ТРЦ «Азия Молл» и ГМ «Глобус» напротив ТЭЦ будут работать до 18.00.

1, 2, 3 мая указанные мини-ЦОНы будут закрыты. Работа возобновится 4 мая.

Напомним, Государственная регистрационная служба запустила пилотный проект, продлив работу двух центров обслуживания населения Бишкека и Оша до 22.00. Пилот продлится до 10 июля.

Для удобства граждан два мини-ЦОНа в Бишкеке работают по выходным дням с 10.00 до 19.00.