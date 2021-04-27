28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Рыскулова, Тимирязева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улица Он-Арча), «Киргизия-1» (улица Смоленская), «Ынтымак» (улица Кырман), «Арча-Бешик», село Чон-Арык (улица Центральная);

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 26;

9.30-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Суеркулова, 4б;

9.30-16.00 — микрорайон «Тунгуч», 57, 59-65, 64/1, 64/2, 67-71;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 7-я, 8-я);

9.30-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Манасчи Сагынбая, Ганди, Ала-Арчинской, Кудрука, Манаса, Ананьева, Куренкеева, Профессора Зимы, Жибек Жолу, Ташкентской;

10.00-13.00 — улица Тоголока Молдо от улицы Васильева до Щербакова;

10.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Саратовской, Хивинской, Лермонтова;

12.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (улицы 5-я, 6-я);

14.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Куйручук, Тон, Конорчок, Кок-Жар, Шабдана Баатыра).

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-12.00 — села Маевка (улицы Жапарова, Сельская, Совхозная, Южная, Тулебердиева, Виноградная, Набережная, Новая, Ала-Арчинская, Молодая Гвардия, Карасуйская, Сон-Кол, 12 га, 7 га);

9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы Шопокова, Киевская, Молодежная, Молодая Гвардия, Веселая, Шоссейная, Фрунзе), Арашан, Чункурчак, Татыр, Пригородное (улицы 8 Марта, 1-28, Береговая, 16-46/2, Марата, 2-22а, Лесная, 1-18, Широкая, 1-19а), Васильевка (улицы Фрунзе, переулок Клубный, 2);

9.00-15.00 — село Аламедин (улицы Алма-Атинская, 116-168, 170-214, Горького, 101-136, Чугуева, 3-23, 2-81, Панфилова, 127-208);

15.00-17.00 — села Аламедин (улицы Алма-Атинская, 275-405, Набережная, 61-99, этажные дома № 1-4); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Чон-Джар (улицы Термечикова), Новопавловка (улицы Лавровых, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498), Восточное (улицы Гагарина, МТФ-2, Киргизская, Новостройка, Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Школьная, Манаса, Прифермская, Восточная, Махачкалинская, Дагестанская, Акушинская, Центральная, Карла Маркса, Бугорная, переулок Дружбы), Джаны-Джер (улицы 8-9-й Распред, МТФ-2а, Акжар, Молодая Гвардия), Белек (улицы Токтогула, Новая, Фрунзе);

8.30-14.00 — село Новопавловка (улицы Деповская, Пограничная);

14.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Корсаковых, Луговая, Степная, Проектируемая, Свердлова, Северная, переулок Северный, тупик Корсаковых);

9.00-14.00 — села Джаны-Джер (улицы Строительная, Бакинская, Лесхоз, Первомайская, Новая, Мичурина, Жукова, Правда, Спортивная, Лесная, Больничная, Солодовникова, Джамбулатова, Северная, Оторова, Апасова, Пионерская, Юбилейная, Шопокова, Советская, Школьная, Бектоо, Садовая, Южная, Фрунзе, Свободы, Зеленая Балка, Мира, Алиева, Симроуд, Ленина, переулки Северный, Лесной, детский сад, микрорайон имени Изакеева), Нижнечуйское (улицы Первомайская, Гагарина, Трудовая, Соцгородок, Барак-интернат, Чуйская, Фрунзе, Аэродромная, Коммунистическая, МТФ, Саратовская, Октябрьская, Школьная, Партсъезда, Зеленая, Западная, Восточная, переулок Зеленый), Западное, Степное, Мирный, хутор Толтак, поселок Взлетный (авиагородок); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина, 96, 98, 100), Ак-Торпок, Садовое (улицы Чапаева, Октябрьская); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — село Панфиловское (улица Ключевая); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула), город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, 22, квартал «Западный», 1-6); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Интернациональное, Бозбармак, Джар-Башы, Туз (улицы Дербишева, Жунусова).