COVID-19. В Турции вводится полный локдаун

Власти Турции вводят с 29 апреля до 17 мая полный локдаун на территории страны в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, об этом вчера заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган по окончании заседания кабинета министров.

«Полный локдаун вводится с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью», — сказал он.

Кроме того, будут отменены занятия в детсадах и школах. Остальные учебные заведения перейдут на удаленную форму обучения, будут отложены экзамены.

Сохранятся условия комендантского часа в вечернее и ночное время. Отели прекратят оформление брони и введут жесткий карантинный режим.

«Рост числа заболевших и смертей заставил нас ужесточить меры. Нам нужно уменьшить количество случаев, чтобы облегчить нашу жизнь после праздника Рамазан. Мы должны сократить количество новых случаев до менее 5 тысяч в сутки», — отметил лидер Турции.