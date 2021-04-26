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Общество

27 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Акиева, Молодой Гвардии, проспекта Чуй;
  • 9.30-14.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Кара-Кол);
  • 9.30-18.00 — улица Матросова от Скрябина до Ахунбаева;
  • 9.30-17.00 — проспект Жибек Жолу, 497, улицы Суеркулова, 4а, отрезки улиц Токтогула, Орозбекова, Киевской, Раззакова, Васильева, Исанова, Ганди, Кулиева, БЧК, Некрасова, Красной, Алтымышева, переулки Ананьева, Джольский, Самарский;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Достоевского, Хивинской;
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица Камбар-Ата);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Баялинова, Орозбекова, Панфилова, Тельмана, переулок Донской.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Лебединовка (улицы Набережная, Комсомольская, Калинина, Кирова, Северная, Чкалова, Мичурина, Садовая, Луганская, проспект Победы), Васильевка (улицы Юбилейная, Восточная), Пригородное (улицы 8 Марта, 1-28, Береговая, 16-46/2, Марата, 2-22а, Лесная, 1-18, Широкая, 1-19а);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Новопавловка (улицы Крупской, Репина, Фрунзе, жилмассив «Ак-Ордо», контур № 498), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая);
  • 8.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Досиева, Проектируемая, Ала-Арчинская);
  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Западная, Северная, Степная, Комсомольская, Широкая, Совхозная, Мира, Новая), Лесное (улицы Новая, Атбашинская, Северная, Западная, Центральная, Средняя, Проектная, Восточная), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Южная, Тупик, Новая, Строительная), Сокулук (улицы Индустриальная, Степная, Фрунзе, Ленина, переулок Новый), Белек (улица Токтогула);
  • 9.00-12.00 — село Восточное (улица Дагестанская);
  • 12.00-17.00 — село Восточное (улицы Тимирязева, Энгельса);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, Ак-Торпок), Садовое (улица Советская);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Эриктуу, Ири-Суу, Алексеевка (улицы Ватутина, 32-77, Жукова, 14, 18, 19, 21, Панфилова, 1-47, квартал «Бакай»);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Дмитриевка (улицы Чапаева, Новая, Фрунзе, Братьев Пендюриных, Ленина, Садовая, Нальчик), Новопокровка (улицы Садовая, 2-24, Ленина, 103-135, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Западная, Белинского, Крупской, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, район магазина «Норус»), Жерказар (улицы Осмонова, Сыдыкова);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Шамшы (улица Школьная), Алга (улицы Дыйкан, Алга).
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Жазы, Заргер, Чангет, Ийри-Суу, Жыланды, Торт-Кол, Кара-Кочкор, Кара-Кульджа, город Ош (массивы «Беш-Бадам», «Он-Адыр», улицы Бостон, Шамшад, Жупас, Беш-Капа, Правды, Мамажан).

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улица Спортивная, Кулатова, Хрипченко, Новая, Привокзальная, Комсомольская, 61-й разъезд, Иорданская, Механизаторская, Мира, Кулатова, Тешик-Арык, Жаштык, Набережная), села Ак-Булак, Ак-Турпак.
5
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — села Каджи-Сай, Кудургу, Беловодское, Фрунзенское, Ак-Кочкор, Оттук;
  • 7.00-17.00 — село Энильчек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191581/
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