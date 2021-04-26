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Общество

В марте Кыргызстан стал самым крупным импортером российского бензина в ЕАЭС

В марте Кыргызстан стал самым крупным импортером российского бензина в ЕАЭС. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По предварительным оценкам, Россия в марте экспортировала в страны ЕАЭС: 73,4 тысячи тонн бензина — в Кыргызстан, 7,6 тысячи тонн — в Беларусь и 0,3 тысячи тонн — в Казахстан, совокупно это 20 процентов от всего экспорта бензина.

Отмечается, что правительство РФ начинает формальную подготовку к введению ограничений на экспорт бензина.

«Согласно тексту протокола, власти России решили включить бензин в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», — говорится в сообщении.

При этом запрет не будет касаться государств — членов ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191555/
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