В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтом на газопроводах, а также заменой оборудования будет прекращена подача голубого топлива:

26-28 апреля — улица Молодая Гвардия (от улицы Саадаева до Тепличной);

27-28 апреля — район, ограниченный улицами Киевской, Токтогула, Абдрахманова, Тыныстанова;

27-29 апреля — район улиц Хоперской, Репина, Султана Боромбая, Океева и Сагындыкова, проспект Айтматова, 97/4, 97/5, 97/1, блоки 2, 3.

Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и замена оборудования производятся при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления.