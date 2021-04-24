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Общество

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтом на газопроводах, а также заменой оборудования будет прекращена подача голубого топлива:

  • 26-28 апреля — улица Молодая Гвардия (от улицы Саадаева до Тепличной);
  • 27-28 апреля — район, ограниченный улицами Киевской, Токтогула, Абдрахманова, Тыныстанова;
  • 27-29 апреля — район улиц Хоперской, Репина, Султана Боромбая, Океева и Сагындыкова, проспект Айтматова, 97/4, 97/5, 97/1, блоки 2, 3.

Согласно требованиям техники безопасности, проведение ремонтно-восстановительных работ и замена оборудования производятся при условии отключения газопроводов среднего и низкого давления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191351/
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