24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
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9.00-18.00 — отрезки улиц Абдымомунова, Фрунзе, бульвара Эркиндик.
2Ошская область
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8.00-17.00 — сельские управы Анаров, Кароол, Куршаб, Жалпак-Таш, Кызыл-Октябрь, Дон-Булак.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Кулатова, Интернациональная, Едренкина, Водозаборная, 2-я Газетная, Ключевая, Пушкина, Черкасова, Дехканская, Кыргызстан, Живпром, Горняк, Гастелло, Садовая, Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, Чехова, села Караван, Жин-Жиген).