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Общество
Сюжет: Проблемные маршрутки

Мэрия Бишкека прокомментировала сообщения о забастовке маршруточников

Мэрия Бишкека работает по вопросу поэтапного повышения тарифов за проезд в городском общественном транспорте. Так в столичном муниципалитете прокомментировали сообщения о забастовке маршруточников.

В пресс-службе мэрии напомнили, что по закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский городской кенеш, муниципалитет вносит на его рассмотрение проект постановления. Но до этого документ должен пройти определенные процедуры, установленные законодательством: экспертизу, анализ регулятивного воздействия, получение заключения профильной комиссии БГК, но самое главное — вопрос должны рассмотреть горожане на общественных обсуждениях.

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«Согласно распоряжению мэрии создана рабочая группа по разработке анализа регулятивного воздействия (АРВ) на проект постановления БГК по тарифам в общественном транспорте. Была подготовлена аналитическая записка по АРВ, однако имелись замечания. В настоящее время прорабатываются экономические показатели, недочеты устраняются», — отметили в мэрии.

26 апреля муниципалитет опубликует аналитическую записку по АРВ на своем сайте для общественных обсуждений, после чего она будет направлена в Министерство экономики и финансов.

Напомним, столичные перевозчики потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов предложено повысить до 10 сомов вне зависимости от времени. Пенсионеры и дети будут оплачивать 8 сомов.

Утром 18 января 500 водителей маршруток не вышли на работу. Сегодня появилось сообщение, что водители пассажирских маршруток собираются организовать забастовку 3 мая. Однако в Ассоциации перевозчиков сообщили, что о массовой забастовке речи нет, возможно, тему раскачивают провокаторы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191275/
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