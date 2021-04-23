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Общество

В Таласской области прокуратура вернула государству проданное пастбище

В Таласской области прокуратура вернула государству ранее проданное пастбище. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, ответственными лицами Чолпонбайской сельской управы в 2005 году местному жителю незаконно предоставлено в собственность пастбище общей площадью 16 гектаров.

Согласно законодательству, пастбища находятся в исключительной собственности государства.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 320 «Злоупотребление должностным положением» УК КР, и начато досудебное производство.

После судебных разбирательств пастбище возвращено государству.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191233/
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