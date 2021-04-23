В Кыргызстане стартовал пилотный проект «Школа без табака и никотина». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, проект инициирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для него отобраны четыре школы — в Бишкеке учебный воспитательный комплекс школы-гимназии № 38 и школа-лицей № 74; средняя школа имени Р.Мамыралиева в селе Джал (Чуйская область) и общеобразовательная школа имени А.Буйлаш уулу в Нарыне.

Накануне в офисе ВОЗ в онлайн-режиме прошло обсуждение проекта, в котором приняли участие и эксперты из Казахстана. Они рассказали о своем опыте внедрения аналогичного проекта.

Участники совещания затронули вопросы влияния табака на подрастающее поколение, методы донесения информации с учетом психологии школьников.

В ведомстве добавили, что в 2019 году департамент госсанэпидемнадзора провел исследование по употреблению табачных изделий среди молодежи 13-15 лет. Шесть процентов школьников используют различные виды табака, 4,4 процента употребляют табак, 2,4 процента курят сигареты, 2,4 процента употребляют бездымный табак, 17,2 процента когда-либо употребляли табак, 13,2 процента когда-либо курили сигареты, а 9,6 процента другие виды табака.