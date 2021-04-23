12:16
USD 84.80
EUR 101.98
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

Повторения «черного» июля не будет, или Чего ждать от британского штамма

Министерство здравоохранения и социального развития сообщило, что в Кыргызстане циркулируют четыре вида штаммов коронавируса: британский (новый штамм), индийский (новый вариант), ЮАР (старый вариант) и Российской Федерации. Как они могут повлиять на эпидемиологическую ситуацию в стране, 24.kg рассказал руководитель Республиканского научно-практического центра контроля вирусных инфекций «Профилактическая медицина» Зуридин Нурматов.

— Кыргызстанцев ошарашила новость о циркуляции в стране четырех новых штаммов коронавируса, в том числе и британского. Чем это грозит, усугубит ли эпидемиологическую ситуацию в республике?

— Еще 2 апреля говорил, что стопроцентно уверен, в Кыргызстане циркулирует британский вариант, хотя лабораторного подтверждения этому не было. Но об этом говорили эпидемиологические признаки. Потому что если посмотреть карту мира, то английский вариант не был выявлен всего в нескольких странах, в том числе в Кыргызстане. Но это не говорит о том, что его нет, просто не проводились лабораторные анализы.

По прогнозированию, моделированию эпидемиологической ситуации не должно было быть третьего подъема. Но он произошел.

Зуридин Нурматов

А для британского варианта характерна высокая контагиозность — скорость распространения выше, чем у предыдущих вариантов почти на 70 процентов. Поэтому стало больше заболевать людей, у которых еще нет антител. Накануне официально объявили о циркуляции четырех штаммов, об этом говорят результаты исследования Референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения с ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и эпидемиологии «ВЕКТОР» (Новосибирск) Роспотребнадзора РФ.

— А по поводу индийского штамма — о нем было мало слышно в Кыргызстане. Что это за мутация?

— Вирус постоянно мутирует. Организм человека является для него новой средой обитания, где он должен жить.

Чтобы жить в организме, вирус должен сделать несколько шагов. Это закон природы, борьба за выживание.

Первый, он должен не убивать человека. Вспомните, когда коронавирус только оказался в человеческой популяции, летальность в среднем была 6,7 — из общего количества заболевших умирали около 7 процентов. Сейчас этот коэффициент — 2,2. Значит, свою первую задачу он выполнил.

Второй шаг — он должен уменьшить свою токсичность. Другими словами, люди должны болеть в легкой форме. И это тоже выполнено. И третья задача — ему надо приобрести высокую контагиозность.

Сейчас в мире никто не говорит, что из-за новых штаммов увеличилась смертность или тяжесть. Только скорость распространения.

Зуридин Нурматов

— Недавно министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев связал рост заболеваемости с проведением местных выборов...

— На уровень заболеваемости в первую очередь влияет поведение человека. Почему мы говорим, что надо носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки — это помогает бороться с распространением болезни. А выборы... Люди больше контактировали. Это тоже является фактором. Его никто не исключает.

— Многие кыргызстанцы опасаются, что из-за новых штаммов могут заболеть повторно. Оправданы их страхи?

Читайте по теме
COVID-19. Почему нужно сделать прививку

— Нет. За один год ни один вирус не может полностью изменить свои свойства, чтобы преодолеть антитела или иммунную систему, приобретенные после предыдущего вируса.

Он не может заболеть повторно. Выработанные антитела его защищают, они убивают вирус, который попадает в организм.

— Но ведь со временем антитела пропадают?

— Это не так. Кто может утверждать, что через полгода, год, полтора исчезают антитела? В мире еще продолжается изучение, столько времени еще не прошло, такие исследования не могли быть проведены.

Заразиться, да, может. Но это не значит, что человек заболеет. Это говорит, что в организм попал вирус, но антитела борются с ним.

— В связи с постоянной мутацией вируса есть ли смысл вакцинироваться? В мире есть разные мнения о том, как действуют существующие вакцины на новые штаммы.

— Прививку надо получить. Вакцина предотвращает случаи смерти, тяжелое протекание заболевания.

Вакцина в организме не вызывает болезнь, но создает антитела.

Зуридин Нурматов

К сожалению, многие относятся к вакцинации настороженно. Некоторые пишут, что привьешься китайской вакциной, потом три дня на китайском говорить будешь. Это все из области фантазий. Но люди каким-то фейкам верят больше, чем врачам.

— Еще многие кыргызстанцы опасаются, что из-за циркуляции новых штаммов в стране может повториться «черный» июль.

— По прогнозам уровень третьей волны будет ниже второй — в октябре-ноябре. Потому что с каждым днем увеличивается количество людей, у которых есть антитела. Такого уровня, как летом прошлого года, не будет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191174/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В статистике Минздрава пропали почти тысяча человек. Куда они делись?
Для зараженных COVID-19 свободны 122 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 144,4 миллиона, умерли более 3 миллионов
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 15 человек, 386 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались семь человек
За сутки выявили 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 93 278
COVID-19. В Бишкеке запустили службу психологической поддержки для горожан
«Спутник V», AstraZeneca или Vero Cell: какую вакцину вы выбираете? Опрос
Врачи просят бишкекчан приостановить семейные праздники
Популярные новости
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько придется платить по&nbsp;предложению Садыра Жапарова Тарифы на свет. Сколько придется платить по предложению Садыра Жапарова
Врачи отказываются оперировать пострадавшего в&nbsp;ДТП, потому что нет денег Врачи отказываются оперировать пострадавшего в ДТП, потому что нет денег
Бизнес
&laquo;Легенда&raquo;&nbsp;&mdash; официальная вода национальной сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу «Легенда» — официальная вода национальной сборной Кыргызстана по футболу
Валентина Шевченко и&nbsp;три титульных боя на&nbsp;UFC 261! Смотри в&nbsp;приложении O!TV Валентина Шевченко и три титульных боя на UFC 261! Смотри в приложении O!TV
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
23 апреля, пятница
12:10
На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 миллионов сомов На выплату компенсаций медикам из бюджета выделят 200 м...
12:08
Подкуп избирателей. Задержанную сотрудниками МВД женщину госпитализировали
12:05
Кумарбек Байдылдаев: Бизнесмены вносят ложные сведения в декларации о товарах
12:03
Силовики и госслужащие Кыргызстана прошли курс по кибербезопасности
12:01
В скорой объяснили, почему бригада не приехала к потерявшей сознание девочке