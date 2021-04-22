Книги конца XIX века представит на выставке Мемориальный дом-музей Фрунзе

Завтра в Мемориальном доме-музее Михаила Фрунзе откроется малая книжная выставка «Фрунзе и литература», приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права. Об этом 24.kg сообщили в музее.

По их данным, будут представлены произведения, посвященные жизни и деятельности Михаила Фрунзе, воспоминаниям современников о выдающемся полководце Красной Армии.

Фото Мемориального дома-музея Михаила Фрунзе. Книжная выставка

Особое место в экспозиции займут избранные произведения авторства Михаила Фрунзе, посвященные военному искусству, тактике и стратегии в военном деле. Будут представлены и сборники статей, где собраны его выступления.

На выставке покажут редкие старинные книги из фондов музея, датируемые концом XIX — началом XX веков.

Выставка продлится до 30 апреля.