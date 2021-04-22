Распространение новых штаммов может привести к росту заболевших COVID-19

Распространение новых штаммов коронавируса в Кыргызстане может привести к росту заболевших COVID-19. Об этом 24.kg рассказала руководитель Центра лабораторных испытаний департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Айгуль Джумаканова.

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«Углубленное филогенетическое исследование на выявление разновидностей штаммов COVID-19 среди больных ковидом нашей республики проводится регулярно. 26 марта мы отправили 30 образцов в Референс-лабораторию Всемирной организации здравоохранения «ВЕКТОР» в Новосибирске. Они были собраны по всей республике. И по результатам исследования установлено, что в Кыргызстане циркулирует четыре штамма: британский, южноафриканский (штамм, который циркулировал в 2020 году), индийский и штаммы, циркулирующие на территории Российской Федерации», — отметила она.

Айгуль Джумаканова добавила, что британский и южноафриканский штаммы отличаются более высокой контагиозностью.

«Имеют способность быстро развиваться и передаваться окружающим. Индийский и штаммы, циркулирующие на территории России, в этом особо не отличаются от тех, что уже циркулируют у нас. Летальность при них всех одинаковая, так же как и лечение», — отметила она.

Специалист добавила, что важно носить маски, соблюдать дистанцию, применять антисептики. «Если одномоментно заболеет много людей, то это будет большая нагрузка на систему здравоохранения. Лабораториям придется проводить много исследований, а это человеческие руки, ПЦР-тест нужно будет делать в большом количестве, для «лечебников» потребуются дополнительные койки, понадобится много врачей», — отметила она.

Отметим, ранее «Интерфакс» сообщил, что два исследования, опубликованные в научных журналах The Lancet Infectouse Diseases и The Lancet Public Health, не подтвердили опасения по поводу более тяжелого течения COVID-19 у пациентов, инфицированных британским штаммом. При этом в обеих публикациях подтверждается более высокая заразность этой разновидности вируса.

О выявлении южноафриканского штамма власти ЮАР сообщили в конце прошлого года. Новая мутация оказалась примерно на 50 процентов заразнее предыдущих.



Индийский штамм впервые зафиксирован в октябре 2020 года, однако наибольшее распространение получил с февраля. В настоящее время ученые относят этот штамм к категории «изучаемых вариантов», не считая его особо серьезным.