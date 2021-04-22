В борьбе с семейным насилием местные органы власти ограничиваются приказами. Об этом на пресс-конференции рассказала координатор проектов ОО «Центр помощи женщинам» Элиза Аджиева.

По ее словам, в 2019 году в рамках проекта «ОПЦ и Женсоветы за предупреждение и искоренение гендерного насилия в местных сообществах» в 10 новостройках Бишкека создали женсоветы и общественно-профилактические центры.

«В первую очередь женщины, подвергшиеся насилию, обращаются за помощью в женсоветы. Сегодня именно они активно борются с семейным насилием. Активисты проводят акции для информирования населения о масштабах насилия, краже девушек, опасности ранних браков, в защиту прав мигрантов», — отметила Элиза Аджиева.

Она упомянула о роли местного самоуправления в решении проблем, связанных с домашним насилием.

«Хотелось бы больше помощи от муниципально-территориальных управлений. В некоторых новостройках они ограничиваются утверждением приказов и говорят: если хотите что-то, делайте сами. Было бы хорошо, если бы оказывали материальную помощь, вместе проводили разъяснительные беседы. Министерство здравоохранения и социального развития создало более 400 комитетов по предотвращению насилия в семье в регионах. Однако в новостройках столицы народ обделен. Ни местные, ни государственные органы не заинтересованы в решении их проблем», — заключила координатор проектов ОО «Центр помощи женщинам» Элиза Аджиева.