23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум, Адышева), отрезки улиц Островского, Сухомлинова, Бакаева, Целинной);

9.00-19.00 — отрезки улиц Алыбаева, Маликова, Термечикова, Захарьева;

9.30-14.00 — 10-й микрорайон, 36, 36/1, 37/1, 37, 38;

9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, Суеркулова, 6б, переулок Балхашский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Термечикова, Камбар-Ата, Бердибаева, Эр-Тайлак, Шералиева, Проектируемая, Арча-1);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо», «Алтын-Бешик», отрезки улиц Максат, Медина, Республиканской, Мыскал, Кулиева, Полевой, Азаттык, Коммунарова, Айкол, Козу-Баглан, Жийде, Жаз, Минской, Багратиона, Краснодонцева, Малышева, Толстого, Леваневского, Строительная, Красная, Тыныбекова, Матыева;

10.00-14.00 — отрезки переулков Урожайный, Аламединский;

10.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Баетова;

12.00-17.00 — отрезки улиц Абдраева, Месароша, Руставели, Севостопольской, 3-я линия, Жаманбаева, проспект Айтматова, переулок Чугуевский, 5-й микрорайон, 79-83, 72/1, 64, 65.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Кайырма (улицы Школьная, 1-33, Западная, 1-18), Нижняя-Ала-Арча (улицы Панфилова, 102-163, переулок Больничный, 17-36А), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева), Аламедин (улицы Чернышевского, Гоголя, Панфилова, Набережная, Чапаева, Алма-Атинская, 1-300, Горького, Школьная, Логвиненко Суворова Кадджисайский тупик), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, Топографическая, Ново-Октябрьская, Проектируемая Октябрьская, Линейная, Кирпичная, Вокзальная, Полевая, Новостройка, Геологическая, Заводская, переулок Железнодорожный), жилмассив «Ынтымак», села Новопавловка (улицы Пограничная, Крупская, Деповская, Советская, Ала-Арчинская, Северная, Фрунзе, Ак-Ордо, ДЭУ Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе Пионерская, Пограничная, Ленина Советская, Токтогула), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Джаны-Джер (улицы Правда, Школьная, Молодая Гвардия), Романовка (улицы Ново-Октябрь, Набережная, Гагарина, Заводская, Карла Маркса, Фрунзе, Садовая, Комсомольская, Пионерская, Полевая, Юбилейная, Московская, Советская, переулок Пионерский); поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);

9.00-12.00 — села Шалта (улицы Иманалы, Шабданалы Боромбаева, Осмона, Раимбаева, Ленина, Шопокова, Комсомольская Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова);

9.00-14.00 — села Сокулук (улицы Достук, Ленина);

13.00-17.00 — села Сокулук (улица Пионерская); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова), Садовое (улица Крупская), Ак-Суу (улица Шолохова); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Космонавтов), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула), Сосновка, город Кара-Балта (улицы Труда, Красноармейская, Первомайская); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя), Береке; Кантский РЭС 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская), села Туз (улица Дайырбек), Дмитриевка (улицы Чапаева, Новая, Фрунзе), Дружба (улица Карла Маркса); Иссык-Атинский РЭС 9.00-17.00 — села Красная речка, Нурманбет, Юрьевка; Чуйский РЭС 9.00-17.00 — подсобное хозяйство «Алтын куш»; Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Каинды (улица Токомбаева).