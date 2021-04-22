19:08
USD 84.79
EUR 101.80
RUB 1.10
Общество

23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ашар, Ак-Шоокум, Адышева), отрезки улиц Островского, Сухомлинова, Бакаева, Целинной);
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Алыбаева, Маликова, Термечикова, Захарьева;
  • 9.30-14.00 — 10-й микрорайон, 36, 36/1, 37/1, 37, 38;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бектенова, Суеркулова, 6б, переулок Балхашский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Термечикова, Камбар-Ата, Бердибаева, Эр-Тайлак, Шералиева, Проектируемая, Арча-1);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо», «Алтын-Бешик», отрезки улиц Максат, Медина, Республиканской, Мыскал, Кулиева, Полевой, Азаттык, Коммунарова, Айкол, Козу-Баглан, Жийде, Жаз, Минской, Багратиона, Краснодонцева, Малышева, Толстого, Леваневского, Строительная, Красная, Тыныбекова, Матыева;
  • 10.00-14.00 — отрезки переулков Урожайный, Аламединский;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Осмонкула, Баетова;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Абдраева, Месароша, Руставели, Севостопольской, 3-я линия, Жаманбаева, проспект Айтматова, переулок Чугуевский, 5-й микрорайон, 79-83, 72/1, 64, 65.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кайырма (улицы Школьная, 1-33, Западная, 1-18), Нижняя-Ала-Арча (улицы Панфилова, 102-163, переулок Больничный, 17-36А), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева), Аламедин (улицы Чернышевского, Гоголя, Панфилова, Набережная, Чапаева, Алма-Атинская, 1-300, Горького, Школьная, Логвиненко Суворова Кадджисайский тупик), Кашка-Суу, Байтик (верхняя часть);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Железнодорожная, Геофизическая, Топографическая, Ново-Октябрьская, Проектируемая Октябрьская, Линейная, Кирпичная, Вокзальная, Полевая, Новостройка, Геологическая, Заводская, переулок Железнодорожный), жилмассив «Ынтымак», села Новопавловка (улицы Пограничная, Крупская, Деповская, Советская, Ала-Арчинская, Северная, Фрунзе, Ак-Ордо, ДЭУ Достук, контур 540), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе Пионерская, Пограничная, Ленина Советская, Токтогула), Студенческое (улицы Намазалы ажы, Беговая), Джаны-Джер (улицы Правда, Школьная, Молодая Гвардия), Романовка (улицы Ново-Октябрь, Набережная, Гагарина, Заводская, Карла Маркса, Фрунзе, Садовая, Комсомольская, Пионерская, Полевая, Юбилейная, Московская, Советская, переулок Пионерский); поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева, Юбилейная, Комарова);
  • 9.00-12.00 — села Шалта (улицы Иманалы, Шабданалы Боромбаева, Осмона, Раимбаева, Ленина, Шопокова, Комсомольская Алмалу, МТФ, переулок Боромбая, тупик Шопокова);
  • 9.00-14.00 — села Сокулук (улицы Достук, Ленина);
  • 13.00-17.00 — села Сокулук (улица Пионерская);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Бала-Айылчы (улицы Гагарина, Термечикова), Садовое (улица Крупская), Ак-Суу (улица Шолохова);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Космонавтов), Эриктуу (улицы Центральная, Токтогула), Сосновка, город Кара-Балта (улицы Труда, Красноармейская, Первомайская);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя), Береке;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Джакыпова, Ванахуна, Чкалова, Полевая, Орджоникидзе, Энгельса, Гайдара, Щорса, Вишневая, Ленинградская), села Туз (улица Дайырбек), Дмитриевка (улицы Чапаева, Новая, Фрунзе), Дружба (улица Карла Маркса);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Красная речка, Нурманбет, Юрьевка;

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — подсобное хозяйство «Алтын куш»;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кызыл-Суу (улица Ленина), Каинды (улица Токомбаева).
3
Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Чек-Абад, Тоо-Моюн, Жаны-Ноокат, Бел-Кайрагач, Мирмахмудов, Гулистан, поселок Алмалык.

4
Баткенская область
  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупская, Дружбы Народов, Свердлова, 9-я Пятилетка, Кувасай, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, 61-й разъезд), сельские управы Бирдик, Ак-Суу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191112/
просмотров: 374
Версия для печати
Материалы по теме
22 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
21 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
20 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
19 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
16 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
15 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
14 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
13 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от&nbsp;коронавируса Мама, расцвела твоя магнолия... Мария Айтматова скончалась от коронавируса
Не&nbsp;слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев Не слушайте! Иссык-кульский корень начал рекламировать лжелекарь Хашим Зайналиев
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за&nbsp;штурм дома Атамбаева Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал, кто отвечал за штурм дома Атамбаева
Бизнес
23&nbsp;апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ 23 апреля состоится открытие бизнес-инкубатора при КГИПИ
96&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее. Розыгрыши продолжаются! 96 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее. Розыгрыши продолжаются!
GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не&nbsp;нарушала законы КР. Обращение GATA HAVAYOLLARIVE TASIMACILIK A.S. никогда не нарушала законы КР. Обращение
Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline! Подписка онлайн-кинотеатра IVI бесплатно для всех абонентов Beeline!
22 апреля, четверг
19:03
Фискализацию таможенных и налоговых процедур вновь обсудили в правительстве Фискализацию таможенных и налоговых процедур вновь обсу...
19:01
Детей с инвалидностью и сирот приглашают записаться в бесплатный летний лагерь
19:00
Цифра дня. 109 тысяч 436 семей в Кыргызстане получают пособие для малоимущих
18:47
Водитель Mitsubishi разъезжает по пляжу озера Иссык-Куль. Его оштрафуют
18:42
Коррупция в аэропорту. Представителя турецкой компании водворили в СИЗО-1