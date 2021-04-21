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Общество
Сюжет: Безопасный город

«Безопасный город». На улицах Оша установят 600 камер видеонаблюдения

В Оше в рамках проекта «Безопасный город» установят 600 камер видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

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По ее данным, в муниципалитете прошла встреча руководителей соответствующих служб с представителями компании «Шень Чжень Сайвей интеллект» в Кыргызстане.

Отмечается, что на базе Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия планируется открыть вспомогательный центр управления, в котором после запуска проекта будут работать сотрудники Патрульной службы милиции.

Проект находится на стадии оформления разрешительных документов. Затем начнется установка опор, прокладка соответствующих кабелей, оснащение необходимым оборудованием и настройка интернета.

«В Оше, как и других областных центрах, для безопасности граждан планируется создание вспомогательного центра управления, который будет заниматься первичной обработкой информации для разгрузки центрального сервера. Основной центр управления находится в Бишкеке, куда и будут поступать данные с камер видеонаблюдения. Видеоматериалы будут обновляться ежемесячно. В основном центре управления в режиме 24/7 специалисты МВД и ГАИ будут проводить анализ правонарушений на дорогах во всех областных центрах», — сказал мэр Оша Таалайбек Сарыбашов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190893/
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