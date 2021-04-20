В микрорайоне «Джал» в Бишкеке возобновили строительство нового корпуса школы

В микрорайоне «Джал» возобновили строительство нового корпуса школы № 72 на улице Курчатова. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, здание пристройки на 225 ученических мест уже возведено, сейчас идут отделочные работы.

«Строительством занимается компания «Монолит-Строй» за 37 миллионов 176 тысяч 436 сомов. Средства выделены с депозитного счета по борьбе с коррупцией», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что управление капитального строительства объявляет тендер на проведение проектно-изыскательных работ переходной галереи, которая будет связывать старый и новый корпуса школы.

«Работы запланированы, согласно титульному списку строек, на 2021 год. Ориентировочная стоимость проектных работ составила 235 тысяч 19 сомов. Средства предусмотрены в городском бюджете», — сказали в мэрии.