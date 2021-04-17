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Общество

В некоторых районах Бишкека три дня не будет газа

В Бишкеке с 19 по 21 апреля в некоторых районах не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с подачей голубого топлива в ранее негазифицированный жилой массив «Алтын Ордо» газа не будет в районе, ограниченном ВБЧК, улицами Путепроводной, Виноградной, Ауэзова, а также в микрорайоне «Тунгуч».

Согласно требованиям техники безопасности, подключение нового жилого массива будет производиться при условии отключения газопровода среднего давления, расположенного на пересечении улиц Валиханова и Анкара.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190463/
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