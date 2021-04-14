Доноры помогут Кыргызстану с закупом вакцины от коронавируса. Об этом 24.kg сообщила директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, пока одобрена заявка на 30 тысяч доз российской вакцины «Спутник V». Этот объем закупают за счет бюджетных средств.

«По линии Исламского банка планируется закупить 150 тысяч доз российской вакцины. У нас с ним была программа по стратегическому реагированию на COVID-19, остались грантовые средства на $3 миллиона. Всемирный банк рассматривает нашу заявку на 1,3 миллиона человек. Кроме того, писали заявку и в Азиатский банк развития изначально на 500 тысяч. Эти банки дают средства на кредитной и грантовой основе», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Напомним, кампания по вакцинации от коронавируса в КР стартовала 29 марта благодаря гумпомощи КНР. 150 тысяч доз китайской вакцины Sinopharm рассчитано на 75 тысяч человек. В республике вакцинировано 3 тысячи 807 человек, в том числе за последние сутки — 1 тысяча 102.

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев ранее неоднократно заявлял, что российский препарат, как на платной, так и на бесплатной основе, поступит уже в ближайшие дни. Однако этого до сих пор не произошло.