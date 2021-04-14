Единая квитанция за коммунальные платежи, которую стали получать жители Бишкека, — это пилотный проект. Об этом 24.kg рассказал директор департамента городского хозяйства столичной мэрии Нурлан Эшенбаев.

По его словам, пока в квитанцию включены счета на оплату газа (Бишкекгаз), лифта (Бишкекгорлифт), горячей воды и отопления (Бишкектеплосеть), холодной воды и стоков (Бишкекводоканал), вывоза мусора («Комтранском»).

«Некоторые предприятия, в том числе муниципальные, пока воздержались от участия. Это «Тазалык», Бишкектеплоэнерго и «Северэлектро». Они мотивируют это тем, что их абонентские отделы занимаются не только доставкой квитанций, но и взысканием задолженности», — сказал Нурлан Эшенбаев.

Он отметил, что систему единой квитанции хотят внедрить для сокращения расходов коммунальных предприятий.

«У каждого сегодня своя абонентская служба, на содержание которой тратятся деньги. Получается, что абонент один, а разносчиков квитанций несколько. Это же лишние затраты», — пояснил Нурлан Эшенбаев.

Глава департамента заметил, что пилотировать проект собираются в течение месяца, после чего, если механизм понравится предприятиям, они могут провести тендеры и заключить договоры о доставке квитанций. Пока этот порядок обсуждается.

Отметим, что еще в 2017 году в Бишкеке начали пилотирование проекта «Гибридная почта» в четырех микрорайонах столицы. Реализовывали его на основании соответствующего постановления правительства. Планировалось, что в дальнейшем проект охватит весь город, однако в августе 2018-го жители перестали получать единую квитанцию за коммунальные услуги. Почему муниципалитет не взял за основу этот проект, а запустил свой пилот, Нурлан Эшенбаев ответить не смог.