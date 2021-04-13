С 15 апреля в Бишкеке закроют на ремонт еще две улицы

В Бишкеке с 15 апреля закроют на ремонт еще две улицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, реконструкция будет проводиться в рамках второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети» за счет гранта правительства КНР.

Реконструкция начнется на: улице Омуракунова от улицы Тимура Фрунзе до улицы Ашар. При этом будет сохранено двустороннее движение транспорта по южной части улицы во время ремонта северной;

улице Руставели от улицы Ажибека Баатыра до улицы Гагарина.

Ремонтные работы на этих участках планируется завершить до конца лета.

Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства, связанные со строительством дорог, надеется на понимание горожан, а также просит водителей заранее планировать маршрут.

Напомним, что вторая фаза проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека» рассчитана на два года. За это время планируется построить пять мостов и отремонтировать 60 улиц общей протяженностью более 70 километров. Многие улицы из этого списка будут расширены или построены заново, на всех будут тротуары и ирригационная сеть. Ремонт будет производиться за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчики — китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.