Врачи узких специальностей столичных ЦСМ требуют поднять им зарплату

Врачи — специалисты узкого профиля, работающие в бишкекских ЦСМ, требуют повышения зарплаты. Об этом 24.kg сообщили сами медики.

Отметим, ранее президент Садыр Жапаров сообщил, что с 1 апреля на 100 процентов повышена зарплата семейных врачей. Базовый оклад увеличен с 5 тысяч до 10 тысяч сомов.

По словам врачей узких специальностей, нагрузка у них нисколько не меньше, а даже больше, чем у семейных врачей. Так, семейный врач обслуживает 2 тысячи населения, тогда как на одного узкого специалиста — лора, невролога, хирурга, окулиста, кардиолога, дерматолога, эндокринолога — приходится по 50-100 тысяч человек.

Медики также подчеркивают, что во время пандемии врачи узких специальностей работали в красной зоне наравне со всеми. В круглосуточном кол-центре в основном дежурят тоже они.

«Врачи узкой специальности всегда при повышении зарплаты ущемлены. Ранее благодаря доплатам за индикаторы семейные врачи получали 25-30 сомов. Тогда про нас тоже забыли, обещали позже повысить, однако не сделали этого. Почему повышают только семейным врачам? Зарплату надо повышать всем врачам одинаково. На каком основании и по каким критериям идет такое разделение? Все врачи ведь одинаково обслуживают пациентов», — пожаловались медработники.

Фото 24.kg. Обращение врачей

В связи с этим врачи — специалисты узкого профиля обратились к президенту Садыру Жапарову, премьер-министру Улукбеку Марипову, министру здравоохранения и социального развития Алымкадыру Бейшеналиеву с просьбой поднять им заработную плату.