В Бишкеке 13 апреля облачно. Температура воздуха ожидается +22 градуса. День увеличился до 13 часов 16 минут.
Сегодня начался священный месяц Рамазан. Календарь Орозо-2021 можете посмотреть здесь.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Отключение газа, света, воды
- 13.00-17.00 — микрорайон «Улан», 1-7.
- 9.00-22.00 — район, ограниченный улицами Джунусалиева, Чайковского, Айни, Толстого, Садырбаева, Космической.
У кого намечается той
Мурадыл Мадеминов
Родился 13 апреля 1965 года в селе Орозбеково Баткенской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Памятные даты
Всемирный день рок-н-ролла
Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя историческое событие, послужившее основой для даты, произошло днем раньше. 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал сингл Rock Around The Clock, ставший знаковым в новом музыкальном направлении.
Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания. В начале 1960-х появился новый стиль в рок-н-ролле — поп-рок. Ливерпульская четверка своими композициями запустила в мир эпидемию битломании.
Среди самых ранних групп в СССР были созданные Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне».
В Кыргызстане первые рок-группы появились в конце 1970-х годов. Например, «Достор» — первая в стране рок-команда, чья виниловая пластинка выпущена всесоюзной фирмой «Мелодия».
Люди, которые меняли мирРодился Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев
Родился 13 апреля 1922 года в селе Чимкент.
В декабре 1941-го прибыл на фронт, а 6 августа 1942 года погиб. Он закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив захват стратегического плацдарма для выполнения наступательной операции 6-й армии Воронежского фронта.
4 февраля 1943-го за мужество и отвагу Чолпонбай Тулебердиев посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.
В Кыргызстане открыт мемориальный музей. Именем воина названа улица в Бишкеке. На Аллее героев на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке установлен его бюст. В селе Селявном Воронежской области, где погиб герой, ему воздвигнут памятник.
Родилась тренер Светлана Моисеева
Родилась 13 апреля 1947 года во Фрунзе.
Ее тренерская карьера началась еще в 1967-м, когда на втором курсе института она организовала сборную команду по художественной гимнастике спортивного клуба Фрунзенского политехнического института.
С 1978 года работает старшим тренером отделения художественной гимнастики СДЮШОР Октябрьского района Бишкека.
В 1993-м именно Светлана Моисеева организовала Федерацию художественной гимнастики КР и была ее вице-президентом до 2013 года.
Ее ученицы неоднократно завоевывали титул чемпионок республики и входят в десятку сильнейших на чемпионатах Азии. Фактически все те, кто сегодня тренирует девочек в различных секциях художественной гимнастики, — это ее ученицы.
С 2000 по 2009 год была старшим тренером Национальной сборной команды Кыргызстана. За время работы подготовила более 25 мастеров спорта и более 180 кандидатов в мастера спорта.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».
Куда еще сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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