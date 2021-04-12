Приложение для детей с нарушением слуха уже можно скачать в Play Market

Приложение «ДИЛГИРИМ» для детей с нарушением слуха на кыргызском и русском языках теперь можно скачать на Google Play. Об этом сообщили в ПРООН.

Ресурс представляет собой картинное пособие по развитию речи для 1-го класса школ, где обучаются дети с нарушением слуха. Приложение позволит им в более быстрой, легкой и увлекательной форме осваивать учебный материал.

Над созданием приложения ОФ Technoland работал совместно с методическим советом специальной общеобразовательной школы-интерната для глухих детей Бишкека.