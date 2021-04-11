Афиша Бишкека на неделю: спектакли, благотворительная ярмарка и концерт

13-16 апреля. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

12-16 апреля. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

31 марта — 15 апреля. Персональная выставка Жыргала Матураимова

Ценители его творчества часто отмечают в работах искренность, правдивость, трогающую за душу исповедальность, а также яркие, необычные композиционные решения.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

8-21 апреля. Выставка «Дебют»

Вернисаж акварелей искусствоведа, заслуженного деятеля культуры КР Гульчахры Токтосуновой.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

6-17 апреля. Выставка «Вдохновленные солнцем»

Выставка двух художников — Рината Ханафеева и Каныбека Тойчиева. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

14 апреля. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

14 апреля. Спектакль «Идеальный свидетель» (Россия)

История о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств и неожиданных поворотах в жизни. В ролях артисты российского кино и театра Юлия Такшина, Игорь Ливанов и Павел Баршак.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30.

14 апреля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

15 апреля. Кинопремьеры

«Отец» (драма). Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

«В стране фей» (фэнтези). Эмили не верит в чудеса, но однажды она находит в домашней библиотеке сундук с таинственной книгой про страну Фей и внезапно оказывается в волшебном мире. Здесь девочка встречает множество невероятных существ: фею Найтинглар, огромного, мохнатого Белорака и злобную королеву. Но над страной Фей нависла угроза, и Эмили решает во что бы то ни стало помочь своим новым друзьям.

«Заклятье: Новый ритуал» (ужасы). Похоронное бюро Бернардо располагается рядом с домом, где он живет со своей семьей — женой и приемной дочерью Ириной. Все семейство знает, что в доме обитают призраки, и с ними нужно быть осторожными, особенно по ночам. Но вскоре Ирина замечает, что прежде безобидные призраки стали забредать в ее комнату и более агрессивно себя вести.

«Гениальное ограбление» (боевик). Юный гений Том вместе с харизматичным торговцем предметами искусства Уолтером ввязываются в смертельно опасную авантюру. Пока все жители Мадрида отвлечены чемпионатом мира по футболу, у парней есть всего 90 минут, чтобы ограбить самый защищенный в мире банк, используя единственное оружие — мозг.

«От винта-2» (мультфильм). Современные электролеты пришли на смену старой дизельной технике, и Витязь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю. На новых виражах ему помогают старые добрые друзья и лайнер Молния, в которую он снова влюбляется как мальчишка.

15 апреля. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

15, 16 апреля. Спектакль «Кызыл алма» («Красное яблоко»)

Работа режиссера-постановщика, автора инсценировки и музыкального оформления — заслуженного деятеля культуры КР Нурлана Асанбекова — это глубоко эмоциональное действо, наполненное сложными внутренними переживаниями. Подробнее

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

16 апреля. Концерт «Весенний вечер»

Сольный концерт Ангелики Федоровой с участием заслуженного артиста КР Чырмаша Торобекова,

лауреатов международных конкурсов Глеба Кима и Леонида Руковишникова, солистов оперы Салимы Маматовой, Таира Бейшеева и Алмаза Истамбаева, струнного квартета театра, студии Art Zonе, ансамбля «Томирис». Концертмейстер — заслуженная артистка КР Юлия Бабич.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.