В Бишкеке благоустроили еще один сквер. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, зона для отдыха появилась на улице Жукеева-Пудовкина в микрорайоне № 8.

«Долгое время это место было неухоженным, там выгуливали собак. Сотрудники муниципального предприятия «Бишкексвет» благоустроили территорию, в сквере появилась пешеходная дорожка, вдоль которой установили скамейки с цветами, урны из прочного металла, покрытые специальной краской», — отметили в мэрии.

Для освещения сквера под землей проложили 622 метра линий электропередачи, установили 13 светодиодных светильников. У каждой скамейки есть подсветка; если вдруг горожанам нужно срочно зарядить телефон, возле лавочек есть USB-порты. Для капельного полива растений проложили под землей 350 метров труб, сквер подключен к системе видеонаблюдения.