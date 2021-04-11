В Бишкеке 11 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +18 градусов. День увеличился до 13 часов 10 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Сегодня пройдут выборы в местные кенеши.

Памятные даты

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Фото из интернета. «Трагедия народов» — мемориал, посвященный жертвам фашистского геноцида, в Москве

Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

Всего на территории Германии и оккупированных ею стран действовало более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем.

За годы Второй мировой войны через лагеря смерти прошли более 20 миллионов человек из 30 государств мира, из них 5 миллионов — граждане Советского Союза. Примерно 12 миллионов человек так и не дожили до освобождения, среди них около 2 миллионов детей. Только в Бухенвальде уничтожено свыше 56 тысяч человек 18 национальностей, в том числе 19 тысяч советских военнопленных.

В Кыргызстане ввели банкноты номиналами 1 и 5 сомов

Случилось это в 1994 году.

На лицевой стороне банкноты достоинством 1 сом, окрашенной преимущественно в светло-розовый цвет, был помещен портрет первого кыргызского композитора и исполнителя Абдыласа Малдыбаева. На оборотной стороне этой банкноты изображены музыкальные инструменты на фоне Кыргызской государственной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

Лицевая сторона купюры номиналом 5 сомов содержала портрет знаменитой кыргызской балерины Бюбюсары Бейшеналиевой. На оборотной стороне было помещено изображение Кыргызского государственного академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Доминирующий цвет купюры — синий.

Жогорку Кенеш де-юре принял отставку Аскара Акаева

24 марта 2005 года во время «тюльпановой революции» Аскару Акаеву удалось выехать из республики. Народные массовые протесты были вызваны фальсификацией выборов, незаконным изменением Конституции, семейно-клановой коррупцией.

Генеральная прокуратура после бегства президента возбудила уголовные дела в отношении него и членов его семьи, отправив в Российскую Федерацию соответствующие запросы о выдаче.

5 апреля в результате острого политического кризиса Аскар Акаев сложил с себя полномочия главы государства, 11 апреля ЖК принял отставку.

Люди, которые меняли мир

Умер заслуженный экономист КР Керимжан Кунакунов

Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области.

Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Получил звание заслуженного экономиста (1994). Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов.

Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995).

За большие заслуги перед народом и государством Керимжан Кунакунов награжден медалью «За трудовую доблесть» (1970).

Скончался 11 апреля 2016-го в Бишкеке.