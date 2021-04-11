Неделя-24. Убийство Айзады, коронавирус и местные выборы

В Кыргызстане сегодня проходят выборы в городские и местные кенеши. Всего обновятся составы депутатов в 28 городах и 420 аймаках. Одновременно с выборами проходит референдум по принятию очередной Конституции, которая направлена на усиление полномочий президента.

Фото ГУВД Бишкека. Место гибели Айзады Канатбековой

Очередная трагедия, связанная с похищением женщины, произошла в Кыргызстане. Айзаду Канатбекову похитили прямо на улице 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. В Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия и бездействия правоохранительных органов. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении милиционеров по статье «Халатность» УК КР.

В то же время в Кыргызстане ухудшается ситуация с коронавирусом. Число заболевших увеличивается, мест в больницах все меньше, а вакцинация идет еле-еле. При этом правительство на покупку российской вакцины «Спутник V» выделило 215 миллионов сомов. В среднем цена препарата составляет около $8-10 за одну дозу. Но Россия обещала выделить республике бесплатно 500 тысяч доз вакцины. Их должны поставить к концу мая или в начале июня.

Всего на борьбу с коронавирусом в бюджете Кыргызстана заложили 2,4 миллиарда сомов.

Духовное управление мусульман Кыргызстана определилось с началом священного месяца Рамазан — он начнется 13 апреля. Орозо — одно из самых важных для мусульманина испытаний его веры. В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Вспоминая апрельские события

Одиннадцать лет назад в Кыргызстане произошла очередная смена власти. В результате событий 7 апреля 2010 года второй президент Курманбек Бакиев был свергнут и бежал из страны. В результате беспорядков погибли 86 человек и более 300 получили ранения. Журналиствстретился с жертвами апрельских событий и узнал, как они повлияли на их жизнь, —

Конституция: как ее меняли и зачем

Сегодня проходит референдум по принятию проекта новой редакции Конституции. В Основной закон внесена 81 поправка. По сути, разработчики предлагают совершенно новый документ, ориентированный на установление жесткой вертикали власти. Конституция начиная с 1994 года менялась десять раз. В основном коррективы касались полномочий президента. 24.kg вспомнило, как менялся Основной закон с 1993-го и какие нормы чаще всего подвергались перекройке.

О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства МВД

Фото 24.kg. Бездействие милиции в деле похищения Айзады вызвало в обществе волну критики

26-летняя Айзада Канатбекова стала очередной жертвой страшного преступления и халатности сотрудников милиции. Девушку похитили, а затем убили. Спустя два дня близ Бишкека нашли трупы жертвы похищения и ее убийцы. Мужчина покончил жизнь самоубийством. Эта дикая для XXI века история потрясла республику. Кыргызстанцы потребовали наказать виновных и отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. 24.kg разбиралось, как произошло жестокое преступление и кто должен нести ответственность.

Семейная казна. Как ей управлять, чтобы не занимать деньги

Умение правильно распоряжаться деньгами значительно упрощает жизнь и позволяет реализовывать свои желания. Когда речь идет о семье, это правило тоже работает. Поговорив с экономистами, 24.kg представляет читателям несколько важных пунктов о правилах ведения семейного бюджета. Кроме того, экономисты рассказали нам, как перестать занимать и брать авансы и начать делать сбережения.

COVID-19. Как подготовить себя к вакцинации

Фото из интернета. В Кыргызстане вакцин хватит только на 75 тысяч человек

В мире идет массовая вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане кампанию запустили 29 марта после получения гумпомощи от Китая. Вакцины SinoPharm хватит лишь на 75 тысяч человек. Однако больших очередей в прививочных пунктах пока нет. В Республиканском центре иммунопрофилактики ответили 24.kg на основные вопросы относительно данной процедуры.

Проблемы с прививками

Первые лица Кыргызстана отказались прививаться от COVID-19, сославшись на наличие антител и хороший иммунитет. Такой пример лишь укрепил недоверие части населения к кампании по вакцинации. При этом страдает не только борьба с коронавирусом, но и иммунопрофилактика управляемых детских болезней, утвержденная Национальным календарем профилактических прививок. Подробнее о ситуации в материале «Корь и дифтерия могут снова убивать? Как пандемия COVID повлияла на вакцинацию».

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Владислава Ногая. Окрестности Бишкека

На дворе выходные, значит, мы вновь с помощью наших авторов отправляемся на прогулку по нашему красивому Кыргызстану. Мы успеем поменять не только разные времена года, но и посетим несколько регионов. Подробнее — «Мгновения жизни. Горы и окрестности Бишкека».

Как привлечь к ответственности за фотографию в соцсетях

Как часто вы сталкиваетесь с тем, что ваши неудачные или личные фотографии и видео используются в публичном пространстве? Это может быть забавный снимок, опубликованный другом, или фото в стиле ню, которое слил бывший партнер. 24.kg выяснило у адвоката Елены Гавриловой, что делать, если вы не хотите видеть ту или иную фотографию в социальной сети, и как могут наказать недоброжелателя.