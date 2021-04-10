В Бишкеке 10 апреля солнечно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 13 часов 8 минут.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Рахатбек Мамаев
Родился 10 апреля 1977 года в городе Нарыне. Заведующий отделом управления человеческими ресурсами аппарата правительства КР.
Памятные даты
Международный день движения сопротивления
Отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
Движение сопротивления организовано при участии жителей оккупированных территорий, противостоявших немецким войскам, и отличалось многообразием форм борьбы против оккупантов.
Самыми распространенными были антифашистская агитация и пропаганда, издание подпольной литературы, забастовки, диверсии и саботаж на транспорте и предприятиях, выпускавших продукцию для оккупантов, вооруженные нападения для уничтожения предателей и представителей оккупационной администрации, сбор разведывательных данных для армий антифашистской коалиции, партизанская война. Высшей формой движения сопротивления было всенародное вооруженное восстание.
Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.
День братьев и сестер
10 апреля в разных странах мира отмечается очередной семейный праздник — День братьев и сестер.
Традиция отмечать этот день 10 апреля пришла из США. Идейным вдохновителем учреждения нового праздника стала Клаудия Эварт. Она потеряла своих родных брата и сестру в раннем возрасте и тяжело переживала эту утрату. В память о них Клаудия и решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля — день рождения ее сестры.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Абсамат Масалиев
Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.
С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов Кыргызстана.
За заслуги награжден орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Содружество», орденом «Манас» III степени, многими медалями.
В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиевичу Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».
10 апреля 2008-го выпущена марка из серии «Герой Кыргызской Республики» с изображением Абсамата Масалиева. В честь него названы проспекты и улицы в Бишкеке, Оше, Караколе, Кызыл-Кие, Таш-Кумыре, айыльный округ в Кадамджайском районе. Бюст Абсамата Масалиева установлен на Аллее выдающихся государственных деятелей в Бишкеке и на центральной площади Баткена.
Умер 1 августа 2004 года.
Куда сходить Культура
- выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Принцесса Турандот»;
- Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова — «Дура & дурочка» и «Пеппи Длинныйчулок»;
- в арт-баре «Чемодан Зусмановича» пройдет квартирник;
- Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева представляет театрально-цирковое шоу «Красавица и чудовище»;
- мастер-классы.
Куда еще сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.