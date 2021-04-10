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Общество
Сюжет: Полезные советы

Телефон может спасти жизнь. Как настроить устройство для экстренных сообщений

После похищения и убийства Айзады Канатбековой кыргызстанцы, в частности девушки, стали задумываться о своей безопасности.

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В социальных сетях советуют настроить функции «Экстренный вызов» и «Экстренное сообщение» на своих смартфонах. Но многие не могут разобраться в настройках и активировать опции.

Редакция 24.kg решила подсказать, как нужно действовать в случае, если вы оказались в чрезвычайной ситуации и не можете открыто использовать свое мобильное устройство.

Экстренный вызов или сообщение

Это функция в смартфоне. В случае опасной ситуации вы можете незаметно отправить экстренное сообщение родственникам или друзьям. В нем содержится информация о вашем примерном местоположении и описание местности, о людях, которые окружают. Сообщение можно отправить выбранным контактам из записной книжки. Имейте в виду, получателей нужно определить заранее. В некоторых аппаратах можно также активировать тревожный сигнал.

Практически на всех сотовых телефонах существует опция экстренных сообщений в случае возникших непредвиденных обстоятельств у их владельцев. Например, на моделях Samsung достаточно открыть «Настройки», набрать в поиске «Экстренные сообщения» и активировать.

Чтобы выбрать контакты, которым в первую очередь будет отправлен сигнал о вашем положении, жмем «Список получателей» и добавляем из телефонной книги или вводим номера контактов. Максимальное количество контактов — пять.

Кстати, можно также включить «Вложение изображения», тогда вместе с сообщением получателю отправится фотография (как с фронтальной камеры, так и с основной), например лица злоумышленников, напавших на вас. Если нужно отправить еще и звукозапись голосов нападавших, активируем «Вложение аудиозаписи».

При включении двух последних пунктов получателям отправится мультимедийное MMS-сообщение.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации нужно три раза быстро нажать на боковую кнопку питания. Экстренный контакт (или несколько контактов) получат местоположение отправителя в считанные секунды.

На других телефонах с операционной системой Android (например Redmi, Mi, Realme) функция работает практически так же, как и на гаджетах от Samsung.

Достаточно зайти в настройки устройства, набрать в поиске «Экстренный вызов SOS» и активировать «Быстрый доступ к экстренным вызовам». Здесь также можно выбрать, отправлять ли вашим контактам фото- и аудиозапись происходящего вокруг.

скриншот
Фото скриншот. Сообщение о чрезвычайной ситуации

Телефоны с операционной системой iOS (различные модели iPhone) можно тоже в течение нескольких минут настроить на экстренный вызов.

В настройках iPhone ищем «Экстренный вызов — SOS». Настраиваем контакты на случай чрезвычайного положения — выбираем «Создать медкарту» и подбираем нужных людей из списка вашей телефонной книги.

В случае угрозы вашей жизни пять раз нажимайте кнопку блокировки телефона. iPhone отправит контактам, выбранным на случай ЧП, текстовое сообщение с информацией о вашем текущем местоположении. Если службы определения геопозиции отключены изначально, они автоматически включатся. К тому же, если ваше местоположение изменится, выбранным контактам отправятся обновленные данные.

Отметим, что советы о том, как включить сигнал SOS обрели особую актуальность в свете последних событий с похищениями женщин. В частности, громкий случай похищения и убийства 26-летней девушки Айзады Канатбековой 5 апреля. Ее родные обращались в милицию, однако правоохранители не отреагировали на сигнал. Найти своими силами девушку не смогли.

Позже видео момента похищения девушки опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189381/
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