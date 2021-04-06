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Общество

ВОЗ передала 185 планшетов для первичной медико-санитарной службы

Страновой офис Всемирной организации здравоохранения передал Министерству здравоохранения и социального развития 185 русифицированных планшетов. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

По ее данным, оборудование позволит медицинским работникам первичной медико-санитарной службы (ГСВ/ЦСМ) пользоваться доступными электронными справочниками и приложениями, необходимыми для своей повседневной работы.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Бакыт Джангазиев поблагодарил ВОЗ за поддержку. «Это своевременная поддержка цифрового здравоохранения и данные гаджеты внесут свой вклад в ускорение процесса цифровизации», — отметил он.

В ведомстве добавили, что техническая помощь оказана в рамках программы «Работая для здоровья», направленной на укрепление кадрово-ресурсного потенциала здравоохранения с 2018 года.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189031/
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