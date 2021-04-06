Пятый день не могут найти оставшегося под лавиной в Алае

В селе Терек Алайского района пятый день не могут найти подростка, который остался под лавиной. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По информации ведомства, накануне в поисковых работах участвовали 30 спасателей, 10 милиционеров и 70 местных жителей.

«Поиски были временно приостановлены в 19.00. Пока нет никаких результатов, работы продолжатся сегодня», — рассказали в МЧС.

Напомним, в селе Терек Ошской области 2 апреля около 13.30 сошла лавина, на тот момент подросток 2007 года рождения пропал без вести. Он пас скот.