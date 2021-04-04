Первый в 2021 году велопробег прошел в Бишкеке. И. о. мэра тоже принял участие

Сегодня в Бишкеке прошел первый в этом году велопробег.

По данным пресс-службы мэрии, горожане — любители активного образа жизни сегодня приняли участие в велопробеге здоровья.

Колонну возглавил и. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов.

Велосипедисты стартовали с северной стороны нового парка «Адинай», проехали вверх по проспекту Чингиза Айтматова до улицы Абсамата Масалиева, оттуда направились по восточному направлению до перекрестка улиц Токомбаева и Нуркамал Жетикашкаевой и вернулись к парку здоровья. Длина кольцевого маршрута составила чуть больше 10 километров.

Для безопасности горожан внутри велоколонны соблюдалась дистанция 1,5-2 метра, велосипедистов сопровождали патрульные машины ГУОБДД и одна карета скорой медицинской помощи.

«Все участники пробега получили кучу положительных эмоций и заряд на предстоящую рабочую неделю», — отметили в пресс-службе.