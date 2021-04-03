Более 700 тонн мусора собрали в городе Ош во время субботника

В Оше сегодня прошел общегородской субботник. На полигон вывезли 700 тонн мусора. Об этом сообщает мэрия южной столицы.

В мероприятиях по очистке городской территории от мусора приняли активное участие трудовые коллективы всех городских организаций, учреждений и ведомств, муниципальных предприятий и служб, а также сотрудники учреждений системы здравоохранения, образования, в том числе вузов и детских садов, жители всех МТУ города.

В рамках работ по уборке городской территории проведены мероприятия по очистке от мусора, побелке деревьев, мойке и покраске фасадов предприятий, уборке тротуаров и арычных сетей.

В Бишкеке также прошел субботник. По информации столичного муниципалитета, в уборке столицы активное участие приняли около 10 тысяч 450 человек, это горожане, сотрудники муниципалитета и его структурных подразделений, службы районов, а также представители организаций, предприятий и хозяйствующих субъектов.

Собрали и вывезли 103,5 тонны мусора.