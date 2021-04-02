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Общество

Гибель мужчины в резервуаре со смолой. МЧС уточнило, где это произошло

Трагедии, о которой сообщила ранее пресс-служба МЧС, на Кантском цементном заводе не было. Об этом 24.kg рассказала финансовый директор предприятия Наталья Ли.

«Это неправда. Мы работаем в штатном режиме. У нас нет емкости для плавки смолы. Трагедия произошла не у нас», — рассказала представитель завода.

После этого МЧС уточнило информацию о гибели мужчины. Оказалось, что все произошло на асфальтобетонном заводе в селе Дмитриевка. Мужчина упал в резервуар, где было 15 кубометров битума.

Напомним, ранее в МЧС сообщили, что на территории Кантского цементного завода 50-летний мужчина упал в емкость для плавки смолы. Он скончался.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188625/
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