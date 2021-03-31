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Общество
Сюжет: Дело Курсана Асанова

Дело Курсана Асанова. Между обвиняемым и прокурором произошла перепалка

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

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В ходе заседания допрошен свидетель — сотрудник милиции Эдиль Сарыев.

Гособвинитель попросил свидетеля рассказать о том, что было 8 августа 2019 года.

Эдиль Сарыев рассказал, что милиционеров подняли по тревоге 7 августа. На следующий день правоохранители приехали в Кой-Таш.

«Я работал младшим оперуполномоченным ГУВД Чуйской области. Алмазбека Атамбаева увидел, когда он уже согласился сдаться. Вместе с ним в машину сели его телохранитель Канат Сагымбаев, Кундуз Жолдубаева, Кашкар Джунушалиев. Спереди тоже кто-то был, а я и еще двое коллег сидели сзади. По дороге Кашкар Джунушалиев и еще один сотрудник полка спецназначения вышли. Всех доставили в ГКНБ и передали сотрудникам. Канат Сагымбаев носил с собой портфель», — сказал он.

Свидетель показал, что в машине Алмазбек Атамбаев сказал Кашкару Джунушалиеву: «Курсан взял пакет».

Обвиняемый спросил: какая задача была поставлена перед правоохранителями? Эдиль Сарыев ответил, что ему дали команду арестовать Атамбаева. Команду дал руководитель группы Жыргалбек Жумалиев.

Курсан Асанов стал спрашивать, почему Алмазбек Атамбаев поинтересовался о пакете у Кашкара Джунушалиева, а не у него самого. Обвиняемый заявил, что в суде решается не только судьба человека, но и судьба кыргызской милиции.

«Вы сказали, что видели передачу пакета. Где мне его передали — во дворе МВД или в здании?» — спросил Курсан Асанов.

Прокурор Рустам Тагаев попросил суд сделать замечание обвиняемому. По его словам, Асанов задает вопросы, но не дает возможности ответить на них.

На это Курсан Асанов вспылил и заявил: «Товарищ полковник, ваша судьба тоже скоро решится. Я посмотрю тогда на вас, как вы будете пугать. Я не угрожаю, но скоро правда выйдет».

В итоге судья попросил успокоиться обвиняемого и выслушать ответы свидетеля.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019-го за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188348/
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