Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Читайте по теме Дело Курсана Асанова. Команду о штурме дома Атамбаева давал глава МВД

В ходе заседания допрошен свидетель — сотрудник милиции Арсланбек Ырысов.

По его словам, 8 августа 2019 года он был в составе группы, которая находилась в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его задержания.

«Когда я поднялся на третий этаж дома Атамбаева, я увидел оружие. Нам поступила информация о том, что из деревни люди идут. Было принято решение закинуть все (оружие. — Прим. 24.kg) в одеяло и уходить. Мы закидывали все в одеяло своими руками. У кого-то были перчатки, у кого-то, возможно, нет. После этого мы загрузили все автобусы и отвезли в полк спецназначения», — сказал Арсланбек Ырысов.

Адвокат Курсана Асанова задал вопрос, было ли разрешение на проникновение на территорию частной собственности. «Мы протаранили ворота, в таких обстоятельствах мы выполняли устную команду, а кто ее давал — с него и спрос», — ответил свидетель.

Курсана Асанова сняли с должности 13 августа 2019-го за предательство интересов кыргызской милиции и утрату доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. Позже был задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвинили в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.