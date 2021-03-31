Пункты пропуска на кыргызско-китайской границе временно закроют

На кыргызско-китайской границе пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» закроют с 3 по 5 апреля включительно. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы ГКНБ КР.

По его данным, по инициативе китайской стороны в связи с празднованием Дня поминовения усопших пункты пропуска на кыргызско-китайском участке государственной границы будут временно закрыты для перемещения грузов.

Пропуск транспортных средств и грузов возобновится 6 апреля 2021 года.

Напоминаем, что пункты пропуска «Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» функционируют по особому алгоритму, предусматривающему только перемещение товаров из Китайской Народной Республики в Кыргызскую Республику.