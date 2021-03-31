Дело Курсана Асанова. Сына экс-замминистра отпустили под подписку о невыезде

Уголовное дело в отношении экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и его сына объединили в одно производство. Об этом 24.kg сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

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По ее словам, Мухаммед-Али Асанову предъявили обвинение в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

«Сын Курсана Асанова вернулся, уголовное дело, возбужденное в отношении него, объединили в одно производство с делом отца. Он не под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Считаю это дело абсурдным. При прежней власти мы говорили, что преследование детей и семьи неприемлемо. Получается, что эти действия продолжает нынешняя власть», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, после событий 7-8 августа сына Курсана Асанова Мухаммед-Али объявили в розыск. По версии следствия, 8 августа замглавы МВД вынес из дома вещественные доказательства, документы и другие предметы, имеющие значение по уголовному делу. Водитель Курсана Асанова Дамирбек Пайзылда уулу передал все это сыну Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанову. Позже документы передали сторонникам Алмазбека Атамбаева.