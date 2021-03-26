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Общество

Бишкек очищают от незаконной рекламы и заборов

Сотрудники управления землепользования и строительства мэрии Бишкека и спецподразделения «Тазалыка» продолжают демонтаж незаконно установленных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, команда убрала рекламные штендеры по улице Асаналиева от улицы Толстого до улицы Ахунбаева, по улице Гагарина от улицы Бакаева до улицы Алыкулова.

В общей сложности убрано 56 рекламных штендеров и растяжек.

Кроме того, ликвидирована незаконная парковка на улице Тыналиева, 2/22 — спецотряд демонтировал ограждение. Освобождена и самовольно огороженная муниципальная территория на пересечении улиц Термечикова и Гагарина.

В мэрии просят горожан и предпринимателей соблюдать правила землепользования и строительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187779/
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