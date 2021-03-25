Жительница Бишкека пешком прошла от столицы до Иссык-Куля

57-летняя Алма Исабаева прошла пешком от Бишкека до Иссык-Куля. Видеозаметки о путешествии она публикует на своей странице в Instagram.

По ее словам, главной целью флешмоба является привлечение кыргызстанцев к здоровому образу жизни. Также женщина просит правительство обратить внимание на тротуары. Свой поход она начала 22 марта.

«22 марта в 4.00 вышла из дома в Бишкеке и прошла 61,1 километра до Токмака. 23 марта вышла из Токмака и направилась в Кеминский район. В связи с погодными условиями пришлось остановиться в Кемине. Я прошла Боомское ущелье и добралась до Балыкчи. Дорога была тяжелой, но я смогла», — сказала женщина.

Сегодня утром Алма Исабаева направилась в один из центров отдыха, который находится в селе Кош-Кол.