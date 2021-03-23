Кыргызстанцы выиграли международный турнир по ресторанному спорту. Об этом сообщил шеф-повар Тахир Эргашев на своей странице в Instagram.

В Санкт-Петербурге подвели итоги турнира по ресторанному спорту Russia Open серии WFRS World Cup, который прошел с 19 по 21 марта.

По данным Всемирной федерации ресторанного спорта (WFRS), первое место разделили две команды. Первая — команда Кыргызстана, состоящая из шеф-повара Тахира Эргашева, сомелье Бибинур Улугбек кызы и официанта Бексултана Асанбекова. Вторые победители — команда Петербургского метрополитена.

Второе место досталось воронежской команде, третье завоевала петербургская команда. Победители и призеры получили кубки, ювелирные знаки, медали и подарки от имени WFRS.

Участие в турнире приняли 12 команд из России, Азербайджана, Индии, Кыргызстана и Пакистана. Судьи оценивали вкус блюд, качество приготовления, уровень подачи и сочетание с напитками.

Организатор турнира — WFRS — в настоящее время объединяет национальные федерации 36 стран мира. Штаб-квартиры федерации находятся в Тель-Авиве (Израиль) и Бургасе (Болгария).