Фонду Иссык-Куля выделят почти 81 миллион сомов. На что их потратят

В этом году Фонд развития Иссык-Кульской области потратит на бизнес-проекты 80 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщили в фонде.
По его данным, сегодня состоялось заседание наблюдательного совета по бюджетообразующим и бизнес-проектам на 2021 год. Участники рассмотрели и одобрили 48 инициатив в регионе.
Отмечается, что предприниматели районов и городов Иссык-Кульской области могут получить беспроцентные кредиты на проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места и пополнит местный налоговый бюджет.
Финансирование проектов по следующим направлениям:
- сельскохозяйственная отрасль (переработка мяса, молока, шерсти, шкуры) — 17 проектов;
- убойный цех;
- садоводство — три проекта;
- рыбное хозяйство — четыре проекта;
- кондитерский цех, пекарня — три проекта;
- развитие туризма — три проекта;
- производство строительных материалов;
- швейный цех;
- цех по переработке железа;
- пищевой логистический центр;
- строительство общественной бани;
- открытие торгового центра;
- цех по разливу питьевой воды;
- открытие железобетонного предприятия;
- строительство бассейна;
- пчеловодство;
- открытие СТО;
- логистический центр по хранению фруктов;
- открытие теплицы;
- компания по грузоперевозке;
- производство кормов;
- предприятие по производству пескоблока, кирпича;
- предприятие по производству пластиковых дверей, окон.