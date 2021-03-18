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Общество

Фонду Иссык-Куля выделят почти 81 миллион сомов. На что их потратят

В этом году Фонд развития Иссык-Кульской области потратит на бизнес-проекты 80 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщили в фонде.

По его данным, сегодня состоялось заседание наблюдательного совета по бюджетообразующим и бизнес-проектам на 2021 год. Участники рассмотрели и одобрили 48 инициатив в регионе.

Отмечается, что предприниматели районов и городов Иссык-Кульской области могут получить беспроцентные кредиты на проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места и пополнит местный налоговый бюджет.

Финансирование проектов по следующим направлениям:

  • сельскохозяйственная отрасль (переработка мяса, молока, шерсти, шкуры) — 17 проектов;
  • убойный цех;
  • садоводство — три проекта;
  • рыбное хозяйство — четыре проекта;
  • кондитерский цех, пекарня — три проекта;
  • развитие туризма — три проекта;
  • производство строительных материалов;
  • швейный цех;
  • цех по переработке железа;
  • пищевой логистический центр;
  • строительство общественной бани;
  • открытие торгового центра;
  • цех по разливу питьевой воды;
  • открытие железобетонного предприятия;
  • строительство бассейна;
  • пчеловодство;
  • открытие СТО;
  • логистический центр по хранению фруктов;
  • открытие теплицы;
  • компания по грузоперевозке;
  • производство кормов;
  • предприятие по производству пескоблока, кирпича;
  • предприятие по производству пластиковых дверей, окон.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186872/
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