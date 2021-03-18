Фонду Иссык-Куля выделят почти 81 миллион сомов. На что их потратят

В этом году Фонд развития Иссык-Кульской области потратит на бизнес-проекты 80 миллионов 900 тысяч сомов. Об этом сообщили в фонде.

По его данным, сегодня состоялось заседание наблюдательного совета по бюджетообразующим и бизнес-проектам на 2021 год. Участники рассмотрели и одобрили 48 инициатив в регионе.

Отмечается, что предприниматели районов и городов Иссык-Кульской области могут получить беспроцентные кредиты на проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места и пополнит местный налоговый бюджет.

Финансирование проектов по следующим направлениям: