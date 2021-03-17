Официально внедрить индекс качества воздуха (AQI) предлагают экоактивисты

В Кыргызстане необходимо внедрить систему «Индекс качества воздуха» (AQI). Об этом на круглом столе сообщила глава движения «МувГрин» Мария Колесникова.

Она отметила, что станция мониторинга качества воздуха посольства США давно использует этот индекс для информирования населения.

«Но в Кыргызстане на официальном уровне он пока не используется, только концентрация вредных частиц и PM. Однако сама система AQI более понятна для населения, качество указывается по цветовой гамме», — отметила она.

Эксперт по качеству воздуха Жаныл Мадыкова добавила, что индекс качества — это показатель ежедневного состояния воздуха и как определенное загрязнение может влиять на здоровье.

«Он помогает населению понимать состояние качества воздуха, используя цвета в зависимости от показателя. AQI также используется для определенных загрязнителей (мелкодисперсные частицы, диоксид азота и другие). Кроме того, даются рекомендации для населения, что делать для минимизации вреда для здоровья», — отметила она.

Жаныл Мадыкова добавила, что один из плюсов индекса качества воздуха — его можно визуализировать, нанеся на карту страны.