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Общество

Памятник известному дирижеру в Украине похож на Трампа. Жители возмущены

Жители Николаева в Украине недовольны мемориальной доской дирижеру Светлане Фоминых из-за внешнего сходства портрета с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в Facebook.

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Фото Facebook. Мемориальная доска дирижеру

«Николаевская общественность возмущена этим «произведением искусства». Это издевательство над памятью выдающегося дирижера, красивой женщины, доброго, высокопрофессионального человека», — написала в Facebook местная жительница Людмила Щетинина.

В комментариях ее поддержали земляки. «Ужас. Нужно заново почтить память, ибо это «произведение» не является художественным... еще на Трампа похожа. Можно ему подарить», — написал заслуженный художник Украины Анатолий Марчук.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186508/
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