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Общество

Кто может получить пособие «уй-булого комок», напомнили в Минздравсоцразвития

Нуждающиеся кыргызстанцы, имеющие детей до 16 лет, могут обратиться за получением ежемесячного пособия «уй-булого комок». Об этом сообщили в пресс-службе Минздравсоцразвития.

По ее данным, пособие может получить семья, в которой есть дети до 16 лет и чей месячный доход на человека ниже гарантированного минимального дохода — 1 тысячи сомов.

При назначении «уй-булого комок» учитываются заработные платы, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности (на основании справки налоговых органов), доходы от земли, приусадебного участка, сельскохозяйственных животных (на основании справки айыл окмоту) и другое. Все виды пенсий, госпособия, пособия на погребение, по беременности и родам, по безработице и другие не учитывают.

Размер пособия «уй-булого комок» составляет 810 сомов на одного ребенка. Если семья проживает в высокогорных, отдаленных или труднодоступных селах, где установлены районные коэффициенты, то пособие выплачивается с их учетом.

Для назначения пособия один из родителей или опекун должен обратиться в управление труда и социального развития по месту фактического проживания, при этом прописка не имеет значения. Заявитель должен иметь при себе паспорт, свидетельства о рождении детей, сведения о совокупном доходе семьи, банковские реквизиты. Пособие назначается сроком на один год с первого числа месяца следующего за месяцем, в котором представлены все документы.

Добавим, что в октябре 2020 года Минтруда и соцразвития предложило выплачивать временную денежную компенсацию получателям этого пособия в размере 300 сомов с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Документ был вынесен на общественное обсуждение, но пока не принят.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185933/
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