Центр профессиональной ориентации открыли в Бишкеке

На базе Бишкекского городского управления по содействию занятости открыли Центр профессиональной ориентации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.
По ее данным, модернизация центра стала возможна в тесном сотрудничестве с кыргызско-германским проектом «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).
«Мы работали над открытием центра три месяца. При проведении модернизационных работ мы учитывали интересы людей с инвалидностью. Здесь установлены пандусы, расширены дверные проемы, оборудован санузел. Помимо ремонтных работ, в центр закупили новейшее оборудование: ноутбуки, 3D-принтеры, информационный киоск для обеспечения возможности самостоятельного поиска информации. Посетители центра могут почитать мотивационную и учебную литературу», — сказала первый заместитель министра Ализа Солтонбекова.
Отмечается, что в центре профориентации для учащихся школ и молодежи, находящейся в поисках работы, будут проводиться тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству, встречи с работодателями и известными персонами, достигшими значительных успехов в карьере.
В обновленном центре молодые люди могут получать следующие услуги:
- обеспечение молодежи информацией о профессиях и учебных заведениях;
- профессиональное консультирование по вопросам трудоустройства;
- встречи с работодателями;
- платформа для встреч молодежи и проведения дискуссий.