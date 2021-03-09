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Общество

Центр профессиональной ориентации открыли в Бишкеке

На базе Бишкекского городского управления по содействию занятости открыли Центр профессиональной ориентации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, модернизация центра стала возможна в тесном сотрудничестве с кыргызско-германским проектом «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

«Мы работали над открытием центра три месяца. При проведении модернизационных работ мы учитывали интересы людей с инвалидностью. Здесь установлены пандусы, расширены дверные проемы, оборудован санузел. Помимо ремонтных работ, в центр закупили новейшее оборудование: ноутбуки, 3D-принтеры, информационный киоск для обеспечения возможности самостоятельного поиска информации. Посетители центра могут почитать мотивационную и учебную литературу», — сказала первый заместитель министра Ализа Солтонбекова.

Отмечается, что в центре профориентации для учащихся школ и молодежи, находящейся в поисках работы, будут проводиться тренинги и мастер-классы по эффективному трудоустройству, встречи с работодателями и известными персонами, достигшими значительных успехов в карьере.

В обновленном центре молодые люди могут получать следующие услуги:

  • обеспечение молодежи информацией о профессиях и учебных заведениях;
  • профессиональное консультирование по вопросам трудоустройства;
  • встречи с работодателями;
  • платформа для встреч молодежи и проведения дискуссий.
«Мы очень благодарны GIZ за сотрудничество. Надеемся, что современный дизайн, новейшее оборудование, а также новые инструменты в работе вызовут большой интерес и мотивацию не только у выпускников школ, но и у безработных молодых людей», — заключила Ализа Солтонбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185850/
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