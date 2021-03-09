Центр профессиональной ориентации открыли в Бишкеке

На базе Бишкекского городского управления по содействию занятости открыли Центр профессиональной ориентации. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, модернизация центра стала возможна в тесном сотрудничестве с кыргызско-германским проектом «Содействие занятости и профессиональному обучению», реализуемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ).

«Мы работали над открытием центра три месяца. При проведении модернизационных работ мы учитывали интересы людей с инвалидностью. Здесь установлены пандусы, расширены дверные проемы, оборудован санузел. Помимо ремонтных работ, в центр закупили новейшее оборудование: ноутбуки, 3D-принтеры, информационный киоск для обеспечения возможности самостоятельного поиска информации. Посетители центра могут почитать мотивационную и учебную литературу», — сказала первый заместитель министра Ализа Солтонбекова.