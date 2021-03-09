В Бишкеке начинается митинг против новой Конституции

В Бишкеке возле западной стороны «Белого дома» начинается мирный митинг против новой редакции Конституции.

На акцию протеста вышли около 30 человек. Они держат плакаты с призывами к роспуску парламента.

По словам участников, на митинг также приедут граждане из регионов. Официальная часть начнется после их прибытия.

Напомним, что 3 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект о назначении референдума по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики». За проголосовали 87 нардепов, против — 9. Инициаторы предлагают провести референдум 11 апреля.